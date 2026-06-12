◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組韓国２―１チェコ（１１日、メキシコ・グアダラハラ競技場）サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、韓国はチェコに２―１で勝利した。韓国は４大会目の出場となる大エースのＦＷ孫興民（ソン・フンミン）、ＭＦ李剛仁（イ・ガンイン）、ＤＦ金玟哉（キム・ミンジェ）ら欧州最前線で活躍するタレントが先発。前半から孫を筆頭に、積極的にゴールを狙うが、得