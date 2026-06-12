９日、ケニア・ナイロビで行われた中国・湖南映画週間の開幕式。（ナイロビ＝新華社記者／謝剣飛）【新華社ナイロビ6月12日】ケニアの首都ナイロビで9日、中国・湖南映画週間が始まった。5日間の会期中、中国映画8本が上映され、うち6本は湖南省に関連した作品となっている。映画上映に加え、湖南とアフリカの映画協力に関するディスカッションや書道・絵画・写真の展覧会、書道体験など文化交流イベントも開催される。９日、ケ