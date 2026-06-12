7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTが参加した、ジャネット・ジャクソンの楽曲「Doesn't Really Matter」のリミックスバージョン「Doesn't Really Matter (Remix)」がサプライズリリースされた。【写真】あふれるオーラ…ジャネット・ジャクソンの撮り下ろしショットBE:FIRSTは、14日に神奈川・Kアリーナ横浜で開催される『JANET JACKSON JAPAN 2026』にスペシャルゲストとして出演する。同グループは、The Jackson 5の