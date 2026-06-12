ロックバンド・GLAYのTERU（55）が11日、自身のXを更新。13日・14日にイタリア・ヴェネツィアで開催されるファンクラブ発足30周年記念ライブ『HAPPY SWING 30th Anniversary GLAY SPECIAL LIVE We▽Happy Swing Vol.4 extra "DREAMY" in VENEZIA』（※▽＝ハートマーク）を目前に控え、両親や妹らが現地に向かっていることを報告した。【写真】駐日イタリア共和国大使のマリオ氏との2ショットが公開されたTERUTERUは「父78歳、