お笑いコンビ「爆笑問題」太田光(61)の妻で、芸能事務所「タイタン」の太田光代社長（61）が11日放送のinterfm「鈴木紗理奈と中川安奈の修羅shushushu」（木曜 後10・00）にゲスト出演。「爆笑問題」が仕事ができなかった時期の苦労について語った。光代社長は光について「あまりプライベートな会話っていうのを持ち合わせていない人なのね」とも語り、2人の会話について「考えてみれば、最初の時からもうずっと私がしゃべって