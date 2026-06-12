【ニューヨーク＝山本貴徳】カナダ政府は１０日、１６歳未満の子どもがＳＮＳのアカウントを持つことを原則禁止する法案を下院に提出した。ＡＩ（人工知能）が会話形式で質問に答える「チャットボット」にも、有害な内容を伝えるリスクの軽減などを求める。法案では、一定の安全基準を満たしたＳＮＳサービスについては適用除外を認める。法令を守っているかどうか監督する「デジタル安全委員会」も新設する。ロイター通信によ