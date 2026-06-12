元テレビ朝日社員の玉川徹氏は12日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演。日本時間の12日未明に開幕したFIFAワールドカップ（W杯）北中米大会で、チケットの価格高騰が指摘されることをめぐり、「スポーツの国際大会が米国に行くと、（本来の目的が）ゆがむのではないか」と私見を口にした。今大会から初めて導入されたチケットの「ダイナミック・プライシング」制度が、価格高騰の背景の一因となって