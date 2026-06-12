便座と洗濯機が壊れ、家電量販店に向かった夫の不運の連鎖が、SNSで話題を集めている。【映像】「笑うしかない」連続した悲劇の全貌投稿したのは、みさっちゃんさん（@isodine）。便座と洗濯機が壊れ、家電量販店に向かった夫からの悲痛なメッセージのやり取りを、Xに投稿した。買い出し中の夫から、「自転車パンク」「もうダメだ」という連絡があり、話を聞いてみると、家とお店の中間地点で乗っていた自転車がパンクすると