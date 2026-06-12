元NHKアナウンサーで現在フリーアナの武内陶子（61）が、12日までにインスタグラムを更新。2日に亡くなった元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名・鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんとの思い出をつづった。武内アナは「ガッツ石松さんが鬼籍にはいられました。2003年の番組から。懐かしいなあ、いつもバナナ持っていらして」とつづり、番組出演時の写真を添えた。続けて「ガッツさん、ちょうど私が紅白歌合戦の総合司会