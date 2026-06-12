郄瀬物産は6月9、10日、東京国際フォーラムで業務用食品・酒類総合展示会「TAKASEフードサービスEXPO2026」を開催した。2日間開催は2018年以来、8年ぶり。出展メーカーは約200社、300小間。ホテル・レストラン、レジャー施設など、首都圏エリアを中心に全国約7000人のユーザーを招いた。オープニング式典には、大手メーカー各社のトップや経営幹部が多数出席した。郄瀬知康社長は「日本の外食は今や世界中から注