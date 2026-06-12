映画『ライフセーバー！』の公開前夜祭 舞台挨拶付き上映会が6月11日に東京・ヒューマントラストシネマ渋谷で行われ、主演を務めたのせりんをはじめ、徳重聡、伊礼姫奈、児玉宜久監督が登壇した。 参考：監督とプロデューサーが主演のせりんを語る『ライフセーバー！』メイキング写真公開 本作は、国際環境認証制度「ブルーフラッグ」をアジアで初めて取得した福井県・若