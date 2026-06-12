新潟空港整備推進協議会とトキエアは、「トキエア搭乗キャンペーン 夏の大還元祭」を7月1日から8月31日まで実施する。対象は神戸〜新潟線と名古屋/中部〜新潟線の便で、Aコースは7月搭乗分の神戸発新潟行き、Bコースは8月搭乗分の名古屋/中部発新潟行き、Cコースは同月搭乗分の新潟発神戸行きと名古屋/中部行きとする。いずれも搭乗券1枚につき1回応募でき、各コース50人、合計150人にQUOカードPay1万円分相当を進呈する。応募でき