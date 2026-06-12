Googleは、中小企業のビジネスオーナー向けに生成AI「Gemini」を活用した新機能を提供する。 Googleビジネス プロフィールをGeminiに連携 Googleビジネス プロフィールは、デジタル空間での店舗の役割を担い、Google検索やGoogleマップで店舗を目立たせたり、顧客の口コミを通じて信頼関係を構築したりすることで、オンライン検索を予約・注文・販売などの最終的なアクションに導くのに役立つ