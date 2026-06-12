◆ファーム・リーグ巨人―ハヤテ（１２日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人は１２日、ファームリーグ・ハヤテ戦のスタメンを発表した。先発は山城京平投手。前回登板となった５日の中日戦（ナゴヤ球場）では３回７失点と乱れた。挽回を期してマウンドに上る。打線は１１日の同・西武戦（ジャイアンツタウンスタジアム）で３安打３打点の活躍を見せた岡田悠希外野手が「４番・左翼」で先発出場。浅野翔吾外野手は「５番