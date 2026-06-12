フリーの望月理恵アナウンサー（５４）の衣装ショットが好評だ。１２日までにインスタグラムで「別所哲也さんが代表をつとめる映画祭『ＳＨＯＲＴＳＨＯＲＴＳＦＩＬＭＦＥＳＴＩＶＡＬ＆ＡＳＩＡ２０２６』昨日、ＡＷＡＲＤ ＣＥＲＥＭＯＮＹが行われ私も司会として参加してきました」と報告。「司会衣装は全身白にしました！大好きなセットアップスタイル良く見えるにはどんなポーズだろうといろいろやっ