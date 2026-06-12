ＤｅＮＡは１２日、前ホワイトソックスのオスバルド・ビド投手（３０）、前ジャイアンツのヘラル・エンカーナシオン外野手（２８）との契約合意を発表した。背番号はビドが４２、エンカーナシオンが６９。両選手とも近日中に来日する。ドミニカ共和国出身の右腕・ビドは、２０１７年にプロ入りし、２３年にパイレーツでメジャーデビュー。２４〜２５年はアスレチックスに所属し、今季はブレーブス、ホワイトソックスなどでプレ