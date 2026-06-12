乾燥大麻を所持したなどとして麻薬取締法違反罪に問われ、拘禁刑２年、執行猶予４年の判決を受けた音楽デュオ「ＤｅｆＴｅｃｈ」のＭｉｃｒｏが１２日、シングル曲「ＤｅｅｐｉｎｔｈｅＯｃｅａｎ」を配信リリースしたことが分かった。東京地裁での有罪判決から約１０時間半後、ストリーミングサービス「Ｓｐｏｔｉｆｙ」に同曲が突如としてアップされた。ソロ曲で、制作時期は不明。曲の長さは１分５２秒になる。Ｍ