東京女子医大の新校舎や病棟の建設をめぐり、不正な報酬を支払わせ大学に損害を与えたとして、背任の罪に問われている元理事長の初公判が行われ、元理事長は起訴内容を否認し無罪を主張しました。東京女子医大の元理事長、岩本絹子被告（79）は新校舎や病棟の建設工事をめぐり、2021年までの4年間に一級建築士の男性に不正な報酬を支払い、大学におよそ2億8000万円の損害を与えた罪に問われています。東京地裁できょう行われた初公