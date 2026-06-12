女優坂井真紀（56）が12日、NHK「あさイチ」（月〜金曜前8・15）にVTR出演。ゲスト出演した女優木村多江（55）との交流を明かした。思春期の子を持つ坂井が先輩ママの木村に子育ての相談。「何でも笑いにかえるといいよ」と言われたという。「多江ちゃんが道ですっごい転び方をした。ほんとに手がかさぶたになってて。そのときに“ハハハ〜楽しい！転んでも楽しい！”みたいに思って乗り切ったって。“自分でツッコめばいいん