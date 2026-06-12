プロ野球・DeNAは12日、オスバルド・ビド投手とヘラル・エンカーナシオン選手と26年シーズンの選手契約を結ぶことを発表しました。2選手はドミニカ共和国出身で、30歳右腕のビド投手は23年6月にパイレーツでメジャーデビューし、2026年4月にブレーブスからホワイトソックスに移籍していました。メジャー通算4シーズンで69試合に出場し、11勝13敗、防御率5.17を記録しました。短い期間ですが、村上宗隆選手とチームメートとして過ご