俳優の波瑠（34）が、自然体な魅力あふれる笑顔のオフショットを披露した。【映像】波瑠、“無防備”オフショット披露2025年12月23日に、ドラマ『わたしのお嫁くん』で共演した俳優・高杉真宙（29）との結婚を発表した波瑠。Instagramでは「旦那さんとデートかな」「美しくなられましたね」と注目された、チューリップの横で左手薬指に指輪をつけてほほえむ姿や、ベッドの上で愛犬と寝転ぶ“無防備”な姿などを発信し、話題に