「NISAでオルカンを買っておけば老後は安心だよ」と友人に勧められたものの、本当にその通りなのか不安に感じる人も多いでしょう。特に貯金300万円のうち半分を投資に回すとなると、損をした場合の影響が気になるものです。 この記事では、NISAでオルカンを選ぶメリットやリスク、投資初心者が事前に確認しておきたいポイントについて分かりやすく解説します。 NISAで「オルカン」を買えば安心といわれる理由 オ