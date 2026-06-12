メ～テレ（名古屋テレビ） 匿名・流動型犯罪グループいわゆる「トクリュウ」への対策を進めるための会議が、愛知県警本部で開かれました。 会議には、愛知県警本部長や刑事部長など責任者51人が出席しました。 会議は、「トクリュウ」の犯行とみて捜査している特殊詐欺事件などが、県内でも増加していることを受けて開催されました。 対策や最新の情勢について情報共有しました。 「栃木県で発生した強