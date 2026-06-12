メ～テレ（名古屋テレビ） 冬の間閉鎖されていた岐阜県と石川県を結ぶ「白山白川郷ホワイトロード」が12日全線で開通しました。 「白山白川郷ホワイトロード」は、岐阜県白川村と石川県白山市を結ぶ全長33.3キロの山岳有料道路です。 開通初日の12日は、午前9時から岐阜県側の料金所で安全祈願の神事が行われた後、テープカットで開通を祝い、午前10時にゲートが開けられました。 ゲ&#