全国約150店舗を展開する鍋料理店「赤から」は、6月23日から7月27日までの期間限定で、「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を実施する。価格は1人税込869円。対象者は、赤から鍋（食べ放題・コース含む）をグループ人数分注文した人で、最大6種類のハーゲンダッツを食べ放題で楽しめる。■「旨辛→甘い」の無限ループを提案「赤から」は、2003年8月に名古屋で1号店をオープンして以来、20年以上にわたり展開している鍋料理店。独自の比