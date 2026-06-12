【モデルプレス＝2026/06/12】お笑いコンビ・Aマッソのむらきゃみ（37）が11日、コンビでパーソナリティを務めるラジオ番組「AマッソのMBSヤングタウン」（MBS／毎週木曜日22：00〜23：30）に出演。第1子出産を報告した。【写真】第1子出産の38歳女芸人「貴重」赤ちゃん＆夫との3ショット◆Aマッソ・むらきゃみ、第1子出産報告むらきゃみは「初ういポコ産大成功！先日、無事女の子を出産しました。おかげさまで母子共に健康でござ