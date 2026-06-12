是枝裕和監督の最新作、映画『箱の中の羊』が現在公開中。綾瀬はるかさんと千鳥・大悟さんが主演を務めたことでも話題を集めた本作の、見どころをご紹介。是枝監督節、大炸裂の傑作この号が出るころには受賞結果が出ている（良い結果を祈ります）カンヌ国際映画祭！ 今年はメインとなるコンペティション部門に、日本から3作もエントリーされて、開幕から大騒ぎだったわよね〜。そのなかのひとつ、是枝裕和監督の『箱の中の羊』が早