【POP UP PARADE SP キューティーハニー】 受注期間：6月12日～7月15日 11月 発売予定 価格：16,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「POP UP PARADE SP キューティーハニー」を11月に発売する。受注期間は7月15日まで。価格は16,800円。 本製品は、マンガ「キューティーハニーNov