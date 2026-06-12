首の痛みを訴えていたドジャース正捕手のウィル・スミス（31）が日本時間12日、10日間の負傷者リスト（IL）に入った。【もっと読む】ドジャース佐々木朗希に「休みたいけど休めない」ジレンマロバーツ監督は正妻の離脱期間を可能な限り短くするため、IL入りを5日に遡って適用したが、投手陣に与える影響は計り知れない。スミスは巧みなリードに加えて昨季は出塁率（.404）、長打率（.497）を合わせたОPSが.901をマークする