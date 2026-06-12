ファイナンスの中でも、多くの人が難解だと感じがちなのが「会社の値段（企業価値）」の算定方法です。一見すると複雑な数式が並ぶ世界ですが、その本質は「将来どれだけのカネを生み出すか」という原則に集約されます。今回は、会社を「金の卵を産むガチョウ」に例えたユニークな視点から、利回りが価格に与える影響の本質を解き明かし、ビジネスに必要なファイナンス思考の基礎を提示します。会社を「一羽のガチョウ」に例えると