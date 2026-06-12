「お父さん、エアコンつけなくていいの？」と電話したとき、「電気代がもったいない」という答えが返ってくることはありませんか。東京都在住の田中さん（仮名・45歳）は昨夏、要介護の父親が自宅の和室で倒れているのを週1回の訪問時に発見しました。そのときの室温は33度を超えていたにもかかわらず、エアコンのスイッチは入っていなかったといいます。高齢者は暑さを感じにくく、また節電への遠慮から冷房を使わない傾向があり