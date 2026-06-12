山本由伸投手や佐々木朗希投手がリフティングに挑戦しました。4年に1度行われるFIFAワールドカップ2026が開幕。ドジャースの公式Xがそれに合わせて「ワールドカップが今日開幕し、選手たちは準備万全だ」とコメントし動画を投稿。ドジャースの選手たちがリフティングに挑戦する様子を公開しました。トップバッターは佐々木投手。足で上手にボールを受け浮かしたところまではよかったものの、その後ボールはあさっての方向に。再び