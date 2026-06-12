雲岡石窟で「仏小伴」を手に記念撮影する人。（５月２０日撮影、大同＝新華社記者／陳志豪）【新華社太原6月12日】中国山西省大同市の雲岡石窟風景区では、訪れた人たちが大仏の前で、仏像をモチーフにした愛らしいキャラクター「仏小伴（フォーシャオバン）」のぬいぐるみを持って記念写真をしている。1500年以上の風雪に耐えてきた世界文化遺産と現代的な感性に満ちた「萌え系」のキャラクター。レンズの中での両者の不思議