「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表−チェコ代表」（１１日、グアダラハラ）ＦＩＦＡランク２５位の韓国は同３８位のチェコと対戦したが、後半先制された直後にすぐに追いついてみせた。後半１４分にロングスローから失点したが、２２分にファン・インボムがスルーパスにゴール前に抜け出し、切り返しでＤＦとＧＫを翻弄（ほんろう）すると、浮かしたボールで冷静にゴールに流し込んだ。フェイエノールト所属で日本代