タレントの若槻千夏（４２）が１２日、都内で行われたシチズン時計「エコ・ドライブ誕生５０周年記念イベント」に「エコ・ドライ部」の部員である超特急のリョウガ（３１）、ユーキ（３１）と出席した。若槻は“即席顧問”として「２人がどれだけシチズンを勉強してきたか、厳しくチェックしに来た」と明かし、２人を緊張させた。フリップトークでは、回答時間をオーバーすると「時間過ぎてますよ〜」と指摘し、ユーキが自信な