河野洋平氏＝2016年8月、東京都港区8日死去した河野洋平元衆院議長が会長を務めていた日本国際貿易促進協会の代表団が21〜24日に計画していた北京への訪問を延期することが12日、複数の関係者への取材で分かった。死去を受け、中国側から習近平指導部との面会は難しいと連絡があった。代表団は、22日から26日まで北京で開催される「中国国際サプライチェーン（供給網）促進博覧会」に合わせて訪問する予定だった。