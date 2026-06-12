「北中米Ｗ杯・１次リーグＡ組、韓国代表−チェコ代表」（１１日、グアダラハラ）ＦＩＦＡランク２５位の韓国は同３８位のチェコと対戦したが、先制を許した。序盤から韓国がボールを保持しながらチェコゴールに迫るが、なかなか崩し切れず。後半１０分にはスルーパスに主将のソン・フンミンが抜け出したが、決めきれなかった。直後にロングスローから走り込んできたクレイチに鮮やかなヘディングを決められて失点。呆然と