『レジャー白書2022』によれば登山の参加人口は440万人（21年度）と、たいへん多くの方が楽しんでいます。一方、登山を通じて遭遇した出来事や気づいたこと、”あるある”などをブログで発信し、人気を博しているのが主婦のたまごさん。今回のテーマは「北アルプス登山と熊」についてです。【最終コマ】北アルプス奥地の熊の性格は…？* * * * * * *シーズンを前に燕岳周辺の情報をチェックふと、北アルプス・燕岳近くの人気山小屋