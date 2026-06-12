時事問題から身のまわりのこと、『婦人公論』本誌記事への感想など、愛読者からのお手紙を紹介する「読者のひろば」。たくさんの記事が掲載される婦人公論のなかでも、人気の高いコーナーの一つです。今回ご紹介するのは千葉県の70代の方からのお便り。60代の頃から総入れ歯だったという母親の、ある「癖」がとても嫌だったそうで――。* * * * * * *嫌だった母の癖70歳を過ぎてから急に体力の低下を感じ、市の健康診断でも検査の