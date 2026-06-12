今から50年前に絵本作家のやべみつのりさんが描いた子育て絵日記を、芸人で漫画家の矢部太郎さんが1冊の本にしました。完成した『光子ノート』を前に語り合う父と息子の会話から、少し風変わりな矢部家の様子が見えてきて――（構成：山田真理撮影：村山玄子）みつのりさんが描いた『光子ノート』は38冊も！* * * * * * *992ページもあるフルカラーの本が完成太郎2025年10月、僕が立ち上げた出版社「たろう社」から『光子ノー