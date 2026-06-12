モデルでタレントの谷まりあさんは6月11日、自身のInstagramを更新。ファッション誌『sweet』（宝島社）のモデルショットを公開しました。【写真】谷まりあの“爆美女”モデルショットさまざまなレイヤードコーデを披露谷さんは「@sweet_editors 6月号 まだまだありますぜひご覧ください」とつづり、4枚の写真を公開。黒いミニ丈ワンピースをはじめ、ピンクや白、薄紫色などを使った4種類のレイヤードコーデです。全て、レースやシ