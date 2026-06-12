All Aboutが実施している「年金生活と貯金」に関するアンケートから、2026年4月22日に回答があった、静岡県在住66歳男性のケースをご紹介します。回答者プロフィールペンネーム：とどん年齢・性別：66歳・男性居住地：静岡県家族構成：本人のみ住居形態：持ち家（戸建て）リタイア前の雇用形態：正社員リタイア前の年収：650万円現預金：1000万円リスク資産：600万円「医療費は重いが年金から月2万円は貯金できている」年金生活で