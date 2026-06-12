浙江省杭州市にある杭州技師学院では、ドローンの飛行計画から自律離着陸まで、すべてのプロセスを実習クラスの学生が自力で行っていた。杭州市は今年、「杭州市で人材が不足している技能系職業（職種）リスト（2026年版）」を発表し、ドローン操縦士をはじめとする新興の職業がリスト入りした。これを受けて、現地の教育機関はドローン専攻の学生が農作物保護、測量、交通巡回点検、教育・研修等の分野での実践スキルを身につける