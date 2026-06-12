ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは6月12日に投稿を更新。選手たちがサッカーボールでリフティングを楽しむ動画を公開しました。【動画】選手たちのリフティング姿「これはスポーツの垣根を超えた企画」同アカウントは「ワールドカップが今日開幕、選手たちも準備万端です」とつづり、動画を1本載せています。ユニフォーム姿の選手たちが室内の廊下で、リフティングをする姿です。佐々木朗希選手や山本由伸選手らが登場して