充実装備と高性能を備えた最上級グレード2026年6月現在、自動車メーカー各社がEVラインナップの拡充を進めるなか、スバルも4月に新型「トレイルシーカー」を発表しました。同社のEV戦略を担う重要モデルとして登場した本モデルですが、ラインナップのなかで最も高価な最上級グレードは、どのような装備や性能を備えているのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これが“一番高い”スバル新型「ステーションワゴン風“四駆SUV”