ディズニー＆ピクサー映画『トイ・ストーリー』のトートバッグとポーチが付録の公式ムック「トイ・ストーリー5スペシャルブック」（学研ホールディングス）が、7月21日（火）から発売される。【写真】裏面のサインデザインもかわいい！トートバッグ＆ポーチ詳細■リリーパッドのポーチも付録！今回登場する「トイ・ストーリー5スペシャルブック」は、7月3日（金）公開の最新作『トイ・ストーリー5』のストーリーやキャラ