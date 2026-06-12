北中米ワールドカップのスター選手が、誰にも気づかれずにスーパーで買い物――。そんな驚きの光景がアメリカで目撃された。イギリスメディア『THE Sun』は、「安らぎのひと時 ラミン・ヤマルがウォルマートで食料品を買い物する姿が目撃されるも、ファンはワールドカップのスターにまったく気づかず」と見出しを打ち、スペイン代表の至宝のオフを報じた。４年に一度の大舞台で、母国の期待を一身に背負う18歳のラミン・ヤマ