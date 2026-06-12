繁殖力が弱く希少な「ササユリ」の花が備北丘陵公園で公開されています。 ササユリは白や淡いピンク色の花を咲かせる日本固有のユリで、葉が細く笹に似ていることからその名がつけられました。 庄原市の備北丘陵公園では２００４年から繁殖力が弱く希少なササユリの保全・育成に取り組み毎年、開花時期に合わせて保全地を公開しています。 国営備北丘陵公園 下井田廣さん「豊かな香りが魅力です。この時期だけのササユリを楽