１２日、広島市内で解体予定のビルを活用した消防訓練が行われました。 広島市東消防署が実施した訓練は、地震によってビルの内部が倒壊し要救助者が取り残されている想定で行われました。 訓練では、厚さ２０ｃｍもの壁を電動カッターで破壊するなど、要救助者を安全に搬送するための作業が行われました。 建設会社が解体前のビルを提供していて、民間の建物を使用した訓練は広島市東消防署としては初めてだというこ