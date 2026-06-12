12日午前11時20分ごろ、新潟市中央区笹口1丁目で歩いていた男性が男に刃物のようなもので腕を切りつけられました。男性は軽傷です。 警察によりますと、切りつけたの男の特徴は身長180cmくらい、がっしりした体型で黒っぽい帽子や服を身に着けていました。男は徒歩で北に向かって逃走したということです。 現場はJR新潟駅南口に近い新潟市の中心部で、警察は男の行方を追うとともに周辺の警戒を続けています。